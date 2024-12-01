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Из-за смертельного ДТП на трассе возле Ключевска введено реверсивное движение
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Свердловской области
Из-за смертельного ДТП на участке дороги возле Ключевска введено реверсивное движение, сообщили в ГИБДД.
«Свердловская Госавтоинспекция информирует автомобилистов о введении реверсивного движения на 40 км автодороги "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" в связи с ДТП», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель грузового «Вольво» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Нива» и «Газелью».
«В результате происшествия водитель автомашины "Шевроле Нива" получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия. Инспекторы ДПС регулируют потоки транспорта.
«Свердловская Госавтоинспекция информирует автомобилистов о введении реверсивного движения на 40 км автодороги "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" в связи с ДТП», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель грузового «Вольво» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Нива» и «Газелью».
«В результате происшествия водитель автомашины "Шевроле Нива" получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия. Инспекторы ДПС регулируют потоки транспорта.
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