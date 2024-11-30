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Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до марта
Фото: Вечерние ведомости
Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до 2 марта, сообщили в администрации города.
Это связано с обустройством ледового катка на площади 1905 года.
«Движение транспорта по улице Урицкого, от здания № 27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского, возле здания № 27 на проспекте Ленина будет закрыто с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года», — говорится в сообщении.
На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки, будет организован объезд.
Маршруты общественного транспорта не изменятся, добавили в пресс-службе.
Это связано с обустройством ледового катка на площади 1905 года.
«Движение транспорта по улице Урицкого, от здания № 27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского, возле здания № 27 на проспекте Ленина будет закрыто с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года», — говорится в сообщении.
На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки, будет организован объезд.
Маршруты общественного транспорта не изменятся, добавили в пресс-службе.
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