Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до марта

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до 2 марта, сообщили в администрации города.Это связано с обустройством ледового катка на площади 1905 года.«Движение транспорта по улице Урицкого, от здания № 27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского, возле здания № 27 на проспекте Ленина будет закрыто с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года», — говорится в сообщении.На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки, будет организован объезд.Маршруты общественного транспорта не изменятся, добавили в пресс-службе.