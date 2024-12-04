Почти половина жителей Екатеринбурга делают покупки благодаря рекламе на сайтах объявлений

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти половина (47%) жителей Екатеринбурга совершают покупки благодаря рекламе на сайтах объявлений и маркетплейсах.В целом, 74% жителей города замечают рекламные объявления на площадках электронной коммерции.«Из них 83% респондентов относятся к рекламе положительно или нейтрально, а 54% опрошенным баннеры помогают определиться с покупкой», — рассказали вАвито Рекламе.По данным опроса платформы, чаще всего екатеринбуржцы переходят по рекламе на сайтах объявлений и маркетплейсах (46% опрошенных), 34% жителей Екатеринбурга реагируют на рекламу в интернет-магазинах, а 26% — на баннеры в соцсетях.«Значительная доля интернет-пользователей принимает решение о покупке с помощью рекламы на площадках электронной коммерции. Это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов платформы: ML-модели показывают конкретное предложение бизнеса той аудитории, которая вероятнее заинтересуется им», — комментирует Екатерина Шевелева, руководитель группы по работе с клиентами в Авито Рекламе.В компании отмечают, что эту тенденцию стали активно замечать в том числе локальные бренды.