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Почти половина жителей Екатеринбурга делают покупки благодаря рекламе на сайтах объявлений
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Почти половина (47%) жителей Екатеринбурга совершают покупки благодаря рекламе на сайтах объявлений и маркетплейсах.
В целом, 74% жителей города замечают рекламные объявления на площадках электронной коммерции.
«Из них 83% респондентов относятся к рекламе положительно или нейтрально, а 54% опрошенным баннеры помогают определиться с покупкой», — рассказали в
Авито Рекламе.
По данным опроса платформы, чаще всего екатеринбуржцы переходят по рекламе на сайтах объявлений и маркетплейсах (46% опрошенных), 34% жителей Екатеринбурга реагируют на рекламу в интернет-магазинах, а 26% — на баннеры в соцсетях.
«Значительная доля интернет-пользователей принимает решение о покупке с помощью рекламы на площадках электронной коммерции. Это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов платформы: ML-модели показывают конкретное предложение бизнеса той аудитории, которая вероятнее заинтересуется им», — комментирует Екатерина Шевелева, руководитель группы по работе с клиентами в Авито Рекламе.
В компании отмечают, что эту тенденцию стали активно замечать в том числе локальные бренды.
В целом, 74% жителей города замечают рекламные объявления на площадках электронной коммерции.
«Из них 83% респондентов относятся к рекламе положительно или нейтрально, а 54% опрошенным баннеры помогают определиться с покупкой», — рассказали в
Авито Рекламе.
По данным опроса платформы, чаще всего екатеринбуржцы переходят по рекламе на сайтах объявлений и маркетплейсах (46% опрошенных), 34% жителей Екатеринбурга реагируют на рекламу в интернет-магазинах, а 26% — на баннеры в соцсетях.
«Значительная доля интернет-пользователей принимает решение о покупке с помощью рекламы на площадках электронной коммерции. Это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов платформы: ML-модели показывают конкретное предложение бизнеса той аудитории, которая вероятнее заинтересуется им», — комментирует Екатерина Шевелева, руководитель группы по работе с клиентами в Авито Рекламе.
В компании отмечают, что эту тенденцию стали активно замечать в том числе локальные бренды.
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