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Высоту гостиницы Павла Дацюка в Екатеринбурге сократят на три метра
Фото: Вечерние ведомости
В проект строительства Radius Central House в Екатеринбурге внесли изменения.
Так, высота гостиницы будет сокращена с 34 м до 31 м. Кроме того, из проекта убрали пункт о строительстве «укрепленной набережной с использованием природных или искусственных каменных материалов», пишет «Деловой квартал» со ссылкой на Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Участок на берегу Исети ранее приобрело ООО «Радиус Девелопмент», принадлежащее хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву.
Рядом расположены три объекта культурного наследия: Царский мост, здание Екатеринбургского земско-городского родильного дома и усадьба Блохиной.
Так, высота гостиницы будет сокращена с 34 м до 31 м. Кроме того, из проекта убрали пункт о строительстве «укрепленной набережной с использованием природных или искусственных каменных материалов», пишет «Деловой квартал» со ссылкой на Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Участок на берегу Исети ранее приобрело ООО «Радиус Девелопмент», принадлежащее хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву.
Рядом расположены три объекта культурного наследия: Царский мост, здание Екатеринбургского земско-городского родильного дома и усадьба Блохиной.
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