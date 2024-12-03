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Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру после проигранного суда за участок под мусорный полигон в Сысерти
Фото: Вечерние ведомости
Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру с просьбой «дать правовую оценку действий всех заинтересованных лиц» из-за процесса с участком под Сысертский мусорный полигон.
В Россельхознадзоре прокомментировали Вечерним ведомостям решение арбитражного суда, вынесенное в этот вторник по иску банка «Агропромкредит» к ведомству.
«Мы озабочены решением 17-го арбитражного апелляционного суда по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе. Служба внимательно изучит практику применения земельного законодательства в Свердловской области, в том числе с учетом принятого судом решения. Указанное решение суда будет обязательно обжаловано в высшей судебной инстанции – в Арбитражном суде Уральского округа», — заявили в Россельхознадзоре.
Кроме того, федеральная служба намерена обратиться в Генпрокуратуру.
«Мы направим в Генеральную прокуратуру просьбу дать правовую оценку в отношении действий всех заинтересованных лиц. Мы полагаем, что земельное законодательство должно единообразно применяться на всей территории страны и строго и точно соблюдаться всеми гражданами и организациями»
— сказал замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
О сути претензий Россельхознадзора к банку «Агроппомкредит» из-за земельного участка под деревней Андреевка можно почитать тут.
В Россельхознадзоре прокомментировали Вечерним ведомостям решение арбитражного суда, вынесенное в этот вторник по иску банка «Агропромкредит» к ведомству.
«Мы озабочены решением 17-го арбитражного апелляционного суда по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе. Служба внимательно изучит практику применения земельного законодательства в Свердловской области, в том числе с учетом принятого судом решения. Указанное решение суда будет обязательно обжаловано в высшей судебной инстанции – в Арбитражном суде Уральского округа», — заявили в Россельхознадзоре.
Кроме того, федеральная служба намерена обратиться в Генпрокуратуру.
«Мы направим в Генеральную прокуратуру просьбу дать правовую оценку в отношении действий всех заинтересованных лиц. Мы полагаем, что земельное законодательство должно единообразно применяться на всей территории страны и строго и точно соблюдаться всеми гражданами и организациями»
— сказал замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
О сути претензий Россельхознадзора к банку «Агроппомкредит» из-за земельного участка под деревней Андреевка можно почитать тут.
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