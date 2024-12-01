В свердловской областной больнице появился монитор для наблюдением за организмом детей под наркозом во время МРТ

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Монитор-пациента (устройство для слежения за работой организма), который можно использовать во время процедуры МРТ, поступил в детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.«Когда ребёнок находится в медикаментозном сне, нам важно постоянно отслеживать его состояние, так как пациент просто не сможет ничего сказать, если вдруг почувствует себя плохо. Полноценное наблюдение позволяет убедиться, что процедура идёт по плану. В среднем за сутки мы проводим до десяти МРТ-исследований пациентам под наркозом», — цитирует официальный портал свердловских властей заведующего отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии № 2 ОДКБ Александра Лазукина.Сообщается, что аппарат поставлен в больницу благодаря субсидии регминздрава.