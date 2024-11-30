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Пункт для оформления ДТП на улице Третьего Интернационала в Екатеринбурге закрывается
Фото: Вечерние ведомости
В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали, что с 10 декабря пункт для оформления ДТП на 3 Интернационала, 15 закрывается. При этом в этот же день, в 16.00, возобновит работы пункт на Новинской, 13.
«Оформить ДТП автомобилисты могут в специализированных пунктах по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, д. 15 (закроется в 12:00 10.12.2024г.), ул. Новинская, д.13 (откроется с 16:00 10.12.2024г.), ул. Машиностроителей, д.53 а», – указано в сообщение Госавтоинспекции.
Отмечается, что пункты работают в круглосуточном режиме.
«Оформить ДТП автомобилисты могут в специализированных пунктах по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, д. 15 (закроется в 12:00 10.12.2024г.), ул. Новинская, д.13 (откроется с 16:00 10.12.2024г.), ул. Машиностроителей, д.53 а», – указано в сообщение Госавтоинспекции.
Отмечается, что пункты работают в круглосуточном режиме.
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