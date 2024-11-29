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В центре Екатеринбурга перекроют дороги ради зимнего полумарафона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
1 декабря в Екатеринбурге состоится Девятый городской зимний полумарафон «Европа-Азия». В связи с этим в центре города будет ограничено движение транспорта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, с 08:00 до 13:00 для проезда закроют улицу Царскую — на участке от Николая Никонова до Первомайской, а также улицу Дзержинского — от Царской до Горького.
Объехать перекрытые участки можно будет по улице Карла Либкнехта и проспекту Ленина.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, с 08:00 до 13:00 для проезда закроют улицу Царскую — на участке от Николая Никонова до Первомайской, а также улицу Дзержинского — от Царской до Горького.
Объехать перекрытые участки можно будет по улице Карла Либкнехта и проспекту Ленина.
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