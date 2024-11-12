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27,4 млн рублей выделяют на новую подсветку киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На новую подсветку киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге выделяют 27,4 млн рублей — именно такую сумму готово заплатить муниципальное учреждение культуры с одноимённым названием.
Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.
Согласно документации госзакупки, работы должны быть выполнены до 31 марта 2025 года. Предусматривается установка 313 прожекторов, 467 ртутных ламп и 5 светильников типа «шар венчающий».
Напомним, в прошлом году на монтаж новой подсветки здания администрации Екатеринбурга из бюджета потратили 106,8 млн рублей.
Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.
Согласно документации госзакупки, работы должны быть выполнены до 31 марта 2025 года. Предусматривается установка 313 прожекторов, 467 ртутных ламп и 5 светильников типа «шар венчающий».
Напомним, в прошлом году на монтаж новой подсветки здания администрации Екатеринбурга из бюджета потратили 106,8 млн рублей.
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