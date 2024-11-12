Малыш попал под колёса Kia улице Раевского в Екатеринбурге





– рассказали в пресс-группе. «Отец малолетнего ребенка пояснил полицейским, что забрал сына из детского сада, довёл до перекрестка и отпустил его самостоятельно переходить дорогу, сам направился в другой детский сад за вторым ребёнком»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Екатеринбурге напротив дома по улице Раевского, 12 произошла страшная авария. Примерно в 17.00 на дорогу из-за грузовика вышел маленький мальчик детсадовского возраста и попал под колёса Kia Sorento. К сожалению, ребёнок скончался в реанимобиле.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, с ребёнком должен был быть его отец, который забирал его из детского сада.Известно, что у водителя Kia, сбившего малыша, стаж вождения 17 лет. За это время он привлекался к административной ответственности только за превышение скоростного режима 22 раза.Разбираться в обстоятельствах аварии выезжал замначальника областной Госавтоинспекции полковник Дмитрий Кузнецов.