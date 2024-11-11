С реки Исеть прогнали ещё одного нелегального «лодочника»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Суд Нижнего Тагила запретил индивидуальному предпринимателю эксплуатировать лодочную стоянку на берегу реки Исеть. До устранения нарушений со своей стороны он не имеет права ни «парковать» там свои плавсредства, ни сдавать их в аренду.Деятельностью нижнетагильского «лодочника» заинтересовались работники Уральской транспортной прокуратуры. В ходе проверки его деятельности выяснилось, что индивидуальный предприниматель установил на речном берегу базу-стоянку для маломерных судёнышек. При этом, он «забыл» заключить договор водопользования объектом, то есть, деятельность свою осуществлял незаконно. Это и стало предметом судебного разбирательства.Исковое заявление Свердловского транспортного прокурора рассматривалось Дзержинским районным судом города Нижний Тагил. После ознакомления с материалами дела судья решил удовлетворить исковые требования. Индивидуальному предпринимателю пользоваться лодочной базой-стоянкой запретили. Впрочем, он может вполне легально вернуться к своей коммерческой деятельности, благо, времени для заключения договора водопользования у него теперь полно — на зимний период лодочный бизнес всё равно уходит «в спячку».