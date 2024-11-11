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Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД предупреждают водителей об осложнении дорожной обстановки на Пермском тракте. Трассу замело снегом.
Больше всего снега выпало в районе Ачита.
Автомобилистов призывают отказываться от поездок по трассе.
«После снегопада на многих участках дороги образуется рыхлый снег, местами накат, что создает дополнительные трудности при управлении автомашиной и повышает риск совершения ДТП, помимо этого, снижается видимость»,
– пояснили в пресс-группе.
Больше всего снега выпало в районе Ачита.
Автомобилистов призывают отказываться от поездок по трассе.
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