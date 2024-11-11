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Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте

16.56 Вторник, 12 ноября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД предупреждают водителей об осложнении дорожной обстановки на Пермском тракте. Трассу замело снегом.

«После снегопада на многих участках дороги образуется рыхлый снег, местами накат, что создает дополнительные трудности при управлении автомашиной и повышает риск совершения ДТП, помимо этого, снижается видимость»,

пояснили в пресс-группе.


Больше всего снега выпало в районе Ачита.

Автомобилистов призывают отказываться от поездок по трассе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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