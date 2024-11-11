Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте





пояснили в пресс-группе. «После снегопада на многих участках дороги образуется рыхлый снег, местами накат, что создает дополнительные трудности при управлении автомашиной и повышает риск совершения ДТП, помимо этого, снижается видимость»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В свердловском управлении ГИБДД предупреждают водителей об осложнении дорожной обстановки на Пермском тракте. Трассу замело снегом.Больше всего снега выпало в районе Ачита.Автомобилистов призывают отказываться от поездок по трассе.