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Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В четверг, 14 ноября, на участке Тюменского тракта с 89-го по 91-й километр изменится схема проезда. Об этом предупреждают в свердловском Уралуправтодоре.
За закрытом участке начнутся работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу.
«Новый участок будущего обхода длиной в три километра готов для проезда – по нему и запустят движение. Проезд по прежнему участку будет закрыт»,
– сообщили дорожники.
За закрытом участке начнутся работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу.
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