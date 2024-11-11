Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту





– сообщили дорожники. «Новый участок будущего обхода длиной в три километра готов для проезда – по нему и запустят движение. Проезд по прежнему участку будет закрыт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 14 ноября, на участке Тюменского тракта с 89-го по 91-й километр изменится схема проезда. Об этом предупреждают в свердловском Уралуправтодоре.За закрытом участке начнутся работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу.