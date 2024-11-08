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«Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга на китайский Хайнань
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» запускают полёты из Екатеринбурга в международный аэропорт Феникс, который находится в городе Санья на острове Хайнань. О запуске рейсов сообщили в телеграм-канале Кольцово.
Начиная с 23 ноября рейсы будут выполняться раз в неделю – по субботам. Аэробусы A320 «Уральских авиалиний» будут преодолевать расстояние между Екатеринбургом и Саньей за 11,5 часов – с дозаправкой в Иркутске.
Отметим, что новый рейс «Уральских авиалиний» на Хайнань не единственный – с сентября на этот китайский остров из аэропорта Кольцово начал летать «Аэрофлот».
Напомним, в прошлом месяце из уральской столицы впервые начали летать без пересадок на побережье Юго-Восточной Азии – камбоджийский Сиануквиль. Этот рейс также выполняется с дозаправкой – в казахстанском Таразе, обслуживает его казахстанская же авиакомпания SCAT airlines.
Начиная с 23 ноября рейсы будут выполняться раз в неделю – по субботам. Аэробусы A320 «Уральских авиалиний» будут преодолевать расстояние между Екатеринбургом и Саньей за 11,5 часов – с дозаправкой в Иркутске.
Отметим, что новый рейс «Уральских авиалиний» на Хайнань не единственный – с сентября на этот китайский остров из аэропорта Кольцово начал летать «Аэрофлот».
Напомним, в прошлом месяце из уральской столицы впервые начали летать без пересадок на побережье Юго-Восточной Азии – камбоджийский Сиануквиль. Этот рейс также выполняется с дозаправкой – в казахстанском Таразе, обслуживает его казахстанская же авиакомпания SCAT airlines.
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