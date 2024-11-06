«Спецавтобаза» перевела свой транспортный на зимний режим





– сказали в «Спецавтобазе». «Вся техника предприятия и подрядных организаций – а это более 500 единиц – готова к морозам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Региональный оператор по вывозу мусора «Спецавтобаза» сообщил о готовности работать в уральские морозы и пообещал бесперебойную работу в зимний период.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе предприятия, все мусоровозы прошли ежегодное сезонное обслуживание: проверку всех деталей, при необходимости – их замену или ремонт, замену масел и других технических жидкостей,Также машины обеспечили гаджетами, в которых работает программа, отображающая все контейнерные площадки. Там специалисты будут отмечать время, в которые прибыли для вывоза отходов, и фотографировать площадку после своей работы.