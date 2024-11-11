Вырубленный по ошибке лес обошёлся алапаевцу в полтора миллиона рублей





– сообщили в суде. «Пострадали 0,25 гектара, вырубленными оказались сосны, лиственницы, березы и осины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Полтора миллиона рублей придётся заплатить государству жителю Алапаевска, который перепутал участок и по ошибке вырубил не тот лес.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, ранее мужчина купил у Минприроды региона участок леса для вырубки, а если быть точнее, то сами лесные насаждения, но ошибся с территорией, на которой ему было разрешено рубить деревья. Позже незаконную вырубку обнаружил лесничий, проверявший лес.Сначала в Минприроды пыталось возбудить уголовное дело, но им отказали из-за отсутствия деяния преступления, и тогда представители ведомства обратились в Алапаевский городской суд с иском в 1 643 381 рубль. Так как ответчик добровольно возместил часть ущерба, суд удовлетворил требования частично и снизил сумму взыскания до 1 490 931 рубля. Ответчик не согласился выплачивать такую крупную сумму и подал апелляцию в Свердловский областной суд, по итогам которой решение суда первой инстанции осталось в силе.