За отписку оштрафовали начальника режевского городского хозяйства





– сообщили в прокуратуре. «Ответ, предоставленный местной жительнице, не содержал информации по существу обращения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Реже оштрафовали начальника муниципального казённого учреждения «Управление городским хозяйством» из-за того, что он ответил отпиской на обращение местной жительницы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в августе этого года в городское хозяйство поступило обращение по вопросу оборудования проезда к объекту коммерческой недвижимости, принадлежащему местной жительнице на праве собственности. Суть обращения была в том, что после капитального ремонта на улице Красноармейской, проезд к гаражу заявительницы, оказался закрыт тротуаром. На него чиновник ответил пустой отпиской.Судья, рассматривавший постановление прокуратуры, согласился с мнением, что такой ответ можно посчитать нарушением порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) и оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей.Постановление суда не вступило в законную силу.