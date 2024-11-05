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В прокуратуре и СК заинтересовалась подростками, бросавшими снежки в «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подростками из Нижнего Тагила, которые в минувшие выходные развились на территории мемориального комплекса «Аллея Славы» на Площади Славы и бросали снежки в «Вечный огонь», заинтересовались в прокуратуре и СК.
Известно, что инцидент произошёл 9 ноября.
Сейчас в ведомстве намерены дать оценку работе органов системы профилактики, а также работе педагогам школы, в которой учатся ребята. Свою проверку также проводят следователи.
Известно, что инцидент произошёл 9 ноября.
«Трое несовершеннолетних, 9 и 11 лет, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, бросали комки снега в пламя мемориала "Вечный огонь"»,
– рассказали в прокуратуре.
Сейчас в ведомстве намерены дать оценку работе органов системы профилактики, а также работе педагогам школы, в которой учатся ребята. Свою проверку также проводят следователи.
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