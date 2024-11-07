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Глава СК затребовал доклад о смерти 17-летнего подростка в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о смерти 17-летнего подростка в одной из больниц Свердловской области, которая произошла, по мнению родителей, из-за бездействия врачей.
Ранее издание Е1 рассказывало о родителях из Нижнего Тагила, которые боролись за жизнь своего сына целую неделю. Всё началось 16 августа 2024 года, когда мать поехала с юношей в одну из частных клиник, где парня долго лечили от гиперкинезов – непроизвольных внезапных движений. На многие препараты, которые подбирали врачи, у подростка была аллергия. В конце концов у него произошло обострение неврологического расстройства и мать отвезла его на приём к неврологу. От врача она узнала, что организм её сына слишком перенасыщен лекарствами, и в таком состоянии любой препарат может усугубить ситуацию.
С интоксикацией юноша отправили в токсикологический центр на Сибирском тракте при Областной психиатрической больнице (СОПКБ). Там, по словам матери, сказали, что принимают людей только в бессознательном состоянии, и отправили в 17-е детское отделение больницы, где его приняли в стационар, но через три дня юноше стало хуже. Когда родители приехали забирать сына, с их слов, у него на глазах у был конъюнктивит, на губах – сыпь, на языке – белый налет. Парень с трудом ходил, поэтому отец отнёс его в машину на руках, и они поехали обратно в Нижний Тагил. Всю дорогу его рвало, головные боли не давали покоя.
Уже дома подростку вызвали скорую, и его увезли в реанимацию ближайшей инфекционной больницы с подозрением на энтеровирус, после чего ему поставили предварительный диагноз: инфекционно-токсический шок. Позже родители узнали, что их сына подключили к ИВЛ, что у него отказали почки и началось заражение крови, а 28 августа утром им сообщили, что он скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти назвали воспаление почек, из-за которого стали отказывать все остальные органы, а затем остановилось сердце.
Сейчас в обстоятельствах смерти юноши разбираются свердловские следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее издание Е1 рассказывало о родителях из Нижнего Тагила, которые боролись за жизнь своего сына целую неделю. Всё началось 16 августа 2024 года, когда мать поехала с юношей в одну из частных клиник, где парня долго лечили от гиперкинезов – непроизвольных внезапных движений. На многие препараты, которые подбирали врачи, у подростка была аллергия. В конце концов у него произошло обострение неврологического расстройства и мать отвезла его на приём к неврологу. От врача она узнала, что организм её сына слишком перенасыщен лекарствами, и в таком состоянии любой препарат может усугубить ситуацию.
С интоксикацией юноша отправили в токсикологический центр на Сибирском тракте при Областной психиатрической больнице (СОПКБ). Там, по словам матери, сказали, что принимают людей только в бессознательном состоянии, и отправили в 17-е детское отделение больницы, где его приняли в стационар, но через три дня юноше стало хуже. Когда родители приехали забирать сына, с их слов, у него на глазах у был конъюнктивит, на губах – сыпь, на языке – белый налет. Парень с трудом ходил, поэтому отец отнёс его в машину на руках, и они поехали обратно в Нижний Тагил. Всю дорогу его рвало, головные боли не давали покоя.
Уже дома подростку вызвали скорую, и его увезли в реанимацию ближайшей инфекционной больницы с подозрением на энтеровирус, после чего ему поставили предварительный диагноз: инфекционно-токсический шок. Позже родители узнали, что их сына подключили к ИВЛ, что у него отказали почки и началось заражение крови, а 28 августа утром им сообщили, что он скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти назвали воспаление почек, из-за которого стали отказывать все остальные органы, а затем остановилось сердце.
Сейчас в обстоятельствах смерти юноши разбираются свердловские следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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