Свердловский Уралуправтодор предупреждает о ремонте на железнодорожном переезде на Курганском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты Уралуправтодора предупреждают автомобилистов о ремонте железнодорожного переезда на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» рядом с посёлком Марамзино.Ремонтные работы запланированы на сегодня на 10.30, и продлятся до 17.00. На этот период там будет организовано реверсивное движение.«В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», – сообщили дорожники.