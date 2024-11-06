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Свердловский Уралуправтодор предупреждает о ремонте на железнодорожном переезде на Курганском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Уралуправтодора предупреждают автомобилистов о ремонте железнодорожного переезда на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» рядом с посёлком Марамзино.
Ремонтные работы запланированы на сегодня на 10.30, и продлятся до 17.00. На этот период там будет организовано реверсивное движение.
«В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», – сообщили дорожники.
Ремонтные работы запланированы на сегодня на 10.30, и продлятся до 17.00. На этот период там будет организовано реверсивное движение.
«В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», – сообщили дорожники.
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