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Транспортная прокуратура начала проверку туалетов ЖД вокзала Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
Уральская транспортная прокуратура начала проверку санитарного состояния туалетов на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Поводом стали сообщения в СМИ о неудовлетворительном состоянии мужского туалета.
По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — сообщает ведомство
Подписчик телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург» сообщил, что в мужском туалете на полу лежал человек, а по помещению была разбросана туалетная бумага.
По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — сообщает ведомство
Подписчик телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург» сообщил, что в мужском туалете на полу лежал человек, а по помещению была разбросана туалетная бумага.
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