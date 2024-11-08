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Рейс Екатеринбург – Хургада задержан более чем на 10 часов из-за поломки самолета
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня в аэропорту Кольцово был задержан рейс U6-1839 Екатеринбург – Хургада. Вместо запланированного времени вылета в 04:25, самолет планируется отправить не раньше 15:00. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной задержки стала необходимость замены воздушного судна.
Как рассказала пассажирка рейса Ольга изданию E1.RU, перед вылетом самолет резко остановился на взлетной полосе. Другая пассажирка сообщила, что авиакомпания заявила, что у них нет другого самолета на замену. В свою очередь, в «Уральских авиалиниях» отметили, что инженерно-технический состав устраняет неисправность.
Согласно онлайн-табло аэропорта, помимо этого рейса, задерживаются и другие: рейс в Санкт-Петербург (30 минут), в Советский (1 час 40 минут), в Астану (2 часа 20 минут) и в Москву (1 час 10 минут).
Как рассказала пассажирка рейса Ольга изданию E1.RU, перед вылетом самолет резко остановился на взлетной полосе. Другая пассажирка сообщила, что авиакомпания заявила, что у них нет другого самолета на замену. В свою очередь, в «Уральских авиалиниях» отметили, что инженерно-технический состав устраняет неисправность.
Согласно онлайн-табло аэропорта, помимо этого рейса, задерживаются и другие: рейс в Санкт-Петербург (30 минут), в Советский (1 час 40 минут), в Астану (2 часа 20 минут) и в Москву (1 час 10 минут).
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