В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда





— сообщает ГИБДД

Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требования в области обеспечения безопасности дорожного движения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня с 11 часов на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» введены временные ограничения для пассажирского транспорта. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, ограничения касаются участков с 42-го по 111-й километр и с 244-го по 314-й километр в Невьянском районе.Причиной ограничения стали неудовлетворительные дорожные условия, вызванные образованием зимней скользкости и обледенением проезжей части.