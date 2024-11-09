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В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня с 11 часов на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» введены временные ограничения для пассажирского транспорта. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, ограничения касаются участков с 42-го по 111-й километр и с 244-го по 314-й километр в Невьянском районе.
Причиной ограничения стали неудовлетворительные дорожные условия, вызванные образованием зимней скользкости и обледенением проезжей части.
Причиной ограничения стали неудовлетворительные дорожные условия, вызванные образованием зимней скользкости и обледенением проезжей части.
Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требования в области обеспечения безопасности дорожного движения,
— сообщает ГИБДД
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