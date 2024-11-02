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В Екатеринбурге появились сувениры, посвящённые 35-летию падения Берлинской стены
Фото: телеграм-канал «Ельцин Центр»
Ельцин Центр разработал лимитированную линейку сувениров к проекту «Когда рушатся стены», приуроченному к 35-летию падения Берлинской стены.
В продаже появились сумки-шопперы с айдентикой проекта, тематический стикерпак и четыре объёмных стикера.
Программа, посвящённая 35-летию падения Берлинской стены, началась 22 октября с двух выставок: «Мстислав Ростропович. Концерт на руинах эпохи» и «История одного экспоната: “История Берлинской стены: граффити Дмитрия Врубеля”», которые завершатся 15 декабря.
Также сегодня в 15:00 в Ельцин Центре состоится заключительная лекция проекта от историка-германиста Ильи Женина под названием «На обломках стены: прошлое, которое не собирается уходить». Вход бесплатный, по регистрации.
В продаже появились сумки-шопперы с айдентикой проекта, тематический стикерпак и четыре объёмных стикера.
Программа, посвящённая 35-летию падения Берлинской стены, началась 22 октября с двух выставок: «Мстислав Ростропович. Концерт на руинах эпохи» и «История одного экспоната: “История Берлинской стены: граффити Дмитрия Врубеля”», которые завершатся 15 декабря.
Также сегодня в 15:00 в Ельцин Центре состоится заключительная лекция проекта от историка-германиста Ильи Женина под названием «На обломках стены: прошлое, которое не собирается уходить». Вход бесплатный, по регистрации.
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