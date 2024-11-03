Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 ноября





– рекомендуют спасатели. «Если ты всё же поскользнулся, постарайся сгруппироваться, чтобы минимизировать возможные травмы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Специалисты из свердловского управления МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду и метелях 9 ноября. Также, по их данным, завтра ожидается гололёд.В связи с этим они советуют выбирать обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и передвигаться аккуратно, наступая на всю стопу.Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону экстренных служб «112».