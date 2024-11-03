Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 ноября
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты из свердловского управления МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду и метелях 9 ноября. Также, по их данным, завтра ожидается гололёд.
В связи с этим они советуют выбирать обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и передвигаться аккуратно, наступая на всю стопу.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону экстренных служб «112».
В связи с этим они советуют выбирать обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и передвигаться аккуратно, наступая на всю стопу.
«Если ты всё же поскользнулся, постарайся сгруппироваться, чтобы минимизировать возможные травмы»,
– рекомендуют спасатели.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону экстренных служб «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области продолжит бушевать ветер
03 ноября 2024
03 ноября 2024