Свердловские нарушители правил дорожного движения демонстрируют стабильность

В целом антирейтинг выстроился тоже без изменений:

283 случая управления без прав,

236 случаев перевозки детей не в специальных автокреслах,

180 человек за рулём с признаками алкогольного опьянения,

127 случаев непредоставления водителями преимущества пешеходам,

90 случаев выезда на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала сводку пресечённых инспекторами нарушений за прошлую неделю. Она почти не отличается предыдущего списка.Согласно сводке областной Госавтоинспекции, с 28 октября по 3 ноября свердловчане продолжают массово игнорировать ремни безопасности и запрет на тонировку стёкол машин. Казалось бы, чего проще? В одном случае: не тонируй стёкла — сэкономишь и на тонировке, и на штрафах. В другом — сделай элементарное движение рукой, чтобы пристегнуться, и сбережёшь не только деньги на оплату штрафов, но, возможно, и собственную жизнь. Но, нет! Число «игнорантов» не снижается. На прошлой неделе «непристёгнутых» было выловлено госавтоинспекторами 2772 человек, а «затонированных» — 940.Всего свердловскими инспекторами ДПС на прошлой неделе было пресечено 9643 нарушений.936 из них были совершены пешеходами, 59 — водителями автобусов и 13 мотоциклистами.