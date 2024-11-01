Одна из музыкальных школ Екатеринбурга переехала в новое здание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В пятницу, 8 ноября, в Екатеринбурге официально откроется новое здание детской музыкальной школы №10 имени В. Гаврилина. Новоселье можно считать подарком творческому образовательному учреждению к 55-летнему юбилею.Долгие годы Детская музыкальная школы №10 учила детей владению различными инструментами в здании средней общеобразовательной школы №63, которая расположена на улице Крауля. С приобретением собственного здания «музыкалка» сможет расширить собственные возможности и принимать ещё больше учеников. В новом доме у учеников школы будет отдельный концертный зал и современное оборудование в учебных классах.Десятая музыкальная школа — не единственное подобное заведение, отмечающее в этом году новоселье. Как напоминает официальный портал Екатеринбург.РФ, новые помещения появились у Детской художественной школы № 2 имени Мосина (ей предоставили новый учебный корпус) и Екатеринбургской детской школы искусств №6 имени Архипова (она приросла помещениями музыкального отделения). В следующем, 2025 году череда таких новоселий продолжится. Планируется, что в новый корпус с органным залом заедет Детская музыкальная школа №7 имени Рахманинова, а Детская художественная школа №4 имени Метелева начнёт обживать обновленное трехэтажное здание на улице Технической.