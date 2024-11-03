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Ради строительства катка на площади 1905 года в Екатеринбурге закрывают парковку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие входные парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта. Там начнутся работы по сооружению катка.
«Парковка на площади будет закрыта в ночь с 8 на 9 ноября», – сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.
Ресурс также пишет, что на катке смогут одновременно кататься 500 человек. Билеты можно будет покупать как онлайн, так и на месте.
«Парковка на площади будет закрыта в ночь с 8 на 9 ноября», – сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.
Ресурс также пишет, что на катке смогут одновременно кататься 500 человек. Билеты можно будет покупать как онлайн, так и на месте.
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