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Екатеринбургский метрополитен выплатит моральную компенсацию за атаковавший пассажирку турникет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге метрополитену придётся выплатить пассажирке моральную компенсацию из-за того, что её зажало неисправным турникетом, когда она проходила на станцию после оплаты проезда.
Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, это произошло на станции «Ботаническая», где створки турникета зажали женщину несмотря на то, что она стала проходить после разрешающего сигнала. В итоге она получила травму колена – ей диагностировали деформирующий артроз правого коленного сустава 1-2 стадии и частичное повреждение передней крестообразной связки. После этого ей пришлось проходить длительное лечение, что также подтверждают медицинские документы, и до сих по женщина страдает от болей. По этой причине она до сих пор нуждается в постоянной помощи и не может вести полноценный образ жизни, к которому когда-то привыкла.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший дело, удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу пассажирки 80 тысяч рублей моральной компенсации и 66 тысяч рублей за расходы на лечение.
Судебный акт пока не вступил в силу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, это произошло на станции «Ботаническая», где створки турникета зажали женщину несмотря на то, что она стала проходить после разрешающего сигнала. В итоге она получила травму колена – ей диагностировали деформирующий артроз правого коленного сустава 1-2 стадии и частичное повреждение передней крестообразной связки. После этого ей пришлось проходить длительное лечение, что также подтверждают медицинские документы, и до сих по женщина страдает от болей. По этой причине она до сих пор нуждается в постоянной помощи и не может вести полноценный образ жизни, к которому когда-то привыкла.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший дело, удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу пассажирки 80 тысяч рублей моральной компенсации и 66 тысяч рублей за расходы на лечение.
Судебный акт пока не вступил в силу.
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