«Уральские авиалинии» штрафанули за трёхчасовую задержку багажа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку сообщения о том, что пассажирам «Уральских авиалиний» несвоевременно доставили багаж. Неприятный случай подтвердился.При проверке транспортной прокурор сумел установить, что пассажиры авиарейса «Сочи-Москва» по прибытии в точку назначения вынуждены были три часа ждать в аэропорту, когда им выдадут сданные в багаж чемоданы. Как оказалось, задержка такая произошла из-за технического сбоя судна, в результате которого багаж отправили другим рейсом, не предупредив о этом пассажиров. Тем самым были нарушены права клиентов компании «Уральские авиалинии».По результатам проверки транспортный прокурор внёс представление гендиректору авиакомпании. Кроме того, согласно Кодексу административных правонарушений, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, может наказываться штрафом. В данном случае размер штрафа составил 41 тысячу рублей.