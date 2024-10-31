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Проезд трёх троллейбусных маршрутов на несколько дней в Екатеринбурге закроют
Фото: Вечерние Ведомости
Администрация Екатеринбурга обратилась к горожанам с предупреждением о закрытии трёх троллейбусных маршрутов на пересечении двух уралмашевских улиц. Связанно это с ремонтными работами.
Перекрытие улицы для троллейбусов коснётся маршрутов №29, №30 и №38. С завтрашнего полдня, то есть с 7 ноября, и до полуночи 10 ноября эти троллейбусы не смогут проехать по пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания. Эта временная мера применяется для того, чтобы позволить ремонтным бригадам произвести на этом участке аварийно-восстановительные работы водопроводной сети.
Как обещают в мэрии, на указанном перекрёстке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Пассажиров просят учесть изменения в движении общественного транспорта и заранее распланировать иной маршрут поездки.
Перекрытие улицы для троллейбусов коснётся маршрутов №29, №30 и №38. С завтрашнего полдня, то есть с 7 ноября, и до полуночи 10 ноября эти троллейбусы не смогут проехать по пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания. Эта временная мера применяется для того, чтобы позволить ремонтным бригадам произвести на этом участке аварийно-восстановительные работы водопроводной сети.
Как обещают в мэрии, на указанном перекрёстке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Пассажиров просят учесть изменения в движении общественного транспорта и заранее распланировать иной маршрут поездки.
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