Проезд трёх троллейбусных маршрутов на несколько дней в Екатеринбурге закроют

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга обратилась к горожанам с предупреждением о закрытии трёх троллейбусных маршрутов на пересечении двух уралмашевских улиц. Связанно это с ремонтными работами.Перекрытие улицы для троллейбусов коснётся маршрутов №29, №30 и №38. С завтрашнего полдня, то есть с 7 ноября, и до полуночи 10 ноября эти троллейбусы не смогут проехать по пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания. Эта временная мера применяется для того, чтобы позволить ремонтным бригадам произвести на этом участке аварийно-восстановительные работы водопроводной сети.Как обещают в мэрии, на указанном перекрёстке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Пассажиров просят учесть изменения в движении общественного транспорта и заранее распланировать иной маршрут поездки.