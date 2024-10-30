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Синоптики предупреждают о понижении температуры до -21°C ночью в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о резком похолодании в Свердловской области. Грядущей ночью ожидается понижение температуры воздуха до -21°C. В Екатеринбурге только до -8°C.
В четверг, 7 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -11...-6°C, при прояснении до -21°C. Днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -8...-6°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 8 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-6°C, при прояснении до -14°C. Днём -7...-2°C. Ветер 7-12 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -8...-6°C, днём -4...-2°C. Ветер 7-12 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 7 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -11...-6°C, при прояснении до -21°C. Днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -8...-6°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 8 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-6°C, при прояснении до -14°C. Днём -7...-2°C. Ветер 7-12 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -8...-6°C, днём -4...-2°C. Ветер 7-12 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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