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В Екатеринбурге на территории Шарташского лесного обнаружили исчезающий вид растений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Учёные приступили к работе над переизданием Красной книги Свердловской области, которую планируют выпустить в 2028 году.
Как рассказали в департамент информационной политики региона, специалисты проверяют природные парки на наличие краснокнижных растений, уточняя ареалы их обитания и состояние популяции. Так, на территории Шарташского лесного парка они обнаружили гудайеру получзую – вид, считавшийся исчезнувшим с территории парка с конца 20 века, а в одном из водоёмов парка «Оленьи ручьи» учёные нашли гребенчатый тритон, считающийся очень уязвимым видом.
Напомним, что в Берёзовой роще, которую хотели вырубить ради застройки, активистами были найдены краснокнижные растения. После этого строительная компания пообещала вырубить только половину рощи и пролоббировать присвоение оставшейся части статуса охраняемой природной территории.
Как рассказали в департамент информационной политики региона, специалисты проверяют природные парки на наличие краснокнижных растений, уточняя ареалы их обитания и состояние популяции. Так, на территории Шарташского лесного парка они обнаружили гудайеру получзую – вид, считавшийся исчезнувшим с территории парка с конца 20 века, а в одном из водоёмов парка «Оленьи ручьи» учёные нашли гребенчатый тритон, считающийся очень уязвимым видом.
Напомним, что в Берёзовой роще, которую хотели вырубить ради застройки, активистами были найдены краснокнижные растения. После этого строительная компания пообещала вырубить только половину рощи и пролоббировать присвоение оставшейся части статуса охраняемой природной территории.
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