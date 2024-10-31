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Под Екатеринбургом вторую неделю ищут 16-летнего юношу
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В посёлке Малый Исток под Екатеринбургом вторую неделю ищут 16-летнего Шердила Зайдулаева. В последний раз его видели 29 октября 2024 года.
Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. В день пропажи был одет в синюю куртку с капюшоном, белые кроссовки, джинсы и серую рубашку в белую полоску. Из особых примет две родинки на левой щеке.
Сейчас парня ищут волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции из ОП №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего. просят звонить по телефону +7 343 356-42-06 или 112, 102.
Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. В день пропажи был одет в синюю куртку с капюшоном, белые кроссовки, джинсы и серую рубашку в белую полоску. Из особых примет две родинки на левой щеке.
Сейчас парня ищут волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции из ОП №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего. просят звонить по телефону +7 343 356-42-06 или 112, 102.
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