Под Екатеринбургом вторую неделю ищут 16-летнего юношу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В посёлке Малый Исток под Екатеринбургом вторую неделю ищут 16-летнего Шердила Зайдулаева. В последний раз его видели 29 октября 2024 года.Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. В день пропажи был одет в синюю куртку с капюшоном, белые кроссовки, джинсы и серую рубашку в белую полоску. Из особых примет две родинки на левой щеке.Сейчас парня ищут волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции из ОП №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего. просят звонить по телефону +7 343 356-42-06 или 112, 102.