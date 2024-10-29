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«Спецавтобаза» открыла 42 пункта сбора макулатуры в Свердловской области

10.59 Среда, 6 ноября 2024
Фото: «Спецавтобаза»
В рамках Всероссийской акции «БумБатл» по сбору макулатуры «Спецавтобаза» открыла в Свердловской области 42 пункта, где её принимают. Их можно найти в Екатеринбурге и Западном и Восточном округах региона, которые обслуживает оператор.

«Акция "БумБатл" позволяет проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Мы присоединились к этой положительной инициативе и открыли пункты приёма макулатуры в Екатеринбурге и ещё 40 городах на территории нашего обслуживания»,

– рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.


Она также добавила, что в пунктах приёма макулатуры, также можно сдать батарейки и пластиковые крышечки.

Кроме этого, специалисты «Спецавтобазы» могут сами приехать на дом и забрать всю макулатуру, если её вес более 10 килограмм. Для этого нужно оставить заявку на сайте uralbaza.com.

Все вырученные на сборе вторсырья деньги передадут благотворительные фонды на помощь детям и безнадзорным животным.

Подобротнее об акции можно узнать на сайте «БумБатла».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:05 Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга не помогла волонтёрам с шинами
17:18 Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в баре
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16:23 Ветеранами СОКБ №1 стало сразу 25 специалистов
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