В Свердловской области за год почти в три раза выросло число глэмпингов





– объяснил Артем Кромочкин, руководитель направления Авито Путешествия. «Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За год в Свердловской области стало почти в три раза глэмпингов – небольших гостиниц, совмещающих в себе все удобства отелей и близость к природе.По данным аналитиков Авито Путешествий, на Свердловскую область приходится 7% от всех глэмпингов в стране. Больше всего их, конечно, в Московской области – 26%. Также в первую пятерку входят Татарстан (6%) Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (4%). Наибольшим спросом такая форма отдыха пользуется в Московской области (34%), на Татарстан и Свердловскую область – по 7%, на Ленинградскую область и Краснодарский край – по 5%.Он также добавил, что в силу погодных условий останавливаться в глэмпингах надолго может быть не очень комфортно, поэтому длительность проживания в такого рода гостиницах короче, чем в ситуациях с посуточной арендой квартиры или загородного дома.