Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за год почти в три раза выросло число глэмпингов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За год в Свердловской области стало почти в три раза глэмпингов – небольших гостиниц, совмещающих в себе все удобства отелей и близость к природе.
По данным аналитиков Авито Путешествий, на Свердловскую область приходится 7% от всех глэмпингов в стране. Больше всего их, конечно, в Московской области – 26%. Также в первую пятерку входят Татарстан (6%) Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (4%). Наибольшим спросом такая форма отдыха пользуется в Московской области (34%), на Татарстан и Свердловскую область – по 7%, на Ленинградскую область и Краснодарский край – по 5%.
Он также добавил, что в силу погодных условий останавливаться в глэмпингах надолго может быть не очень комфортно, поэтому длительность проживания в такого рода гостиницах короче, чем в ситуациях с посуточной арендой квартиры или загородного дома.
По данным аналитиков Авито Путешествий, на Свердловскую область приходится 7% от всех глэмпингов в стране. Больше всего их, конечно, в Московской области – 26%. Также в первую пятерку входят Татарстан (6%) Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (4%). Наибольшим спросом такая форма отдыха пользуется в Московской области (34%), на Татарстан и Свердловскую область – по 7%, на Ленинградскую область и Краснодарский край – по 5%.
«Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге»,
– объяснил Артем Кромочкин, руководитель направления Авито Путешествия.
Он также добавил, что в силу погодных условий останавливаться в глэмпингах надолго может быть не очень комфортно, поэтому длительность проживания в такого рода гостиницах короче, чем в ситуациях с посуточной арендой квартиры или загородного дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%
27 октября 2024
27 октября 2024
В Свердловской области работодатели стали предлагать водителям зарплату на 18% меньше, чем в начале года
28 октября 2024
28 октября 2024
Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
30 октября 2024
30 октября 2024