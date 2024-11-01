Екатеринбургский детский театр помог зооприютам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В выходные екатеринбургский приют для больных и травмированных животных «Клякса» поделился в кои-то веки приятной новостью. Узнав об огромных долгах зооприюта перед ветклиникой, свою посильную лепту в их погашение внесли совсем юные театральные актёры.Ещё 18 октября детский театр-студия «Е.Н.» устроил два благотворительных показа спектакля под названием «Рассказы о потерянном друге. Быль о верности». Все вырученные от билетов деньги с одного из показов были переданы в Фонд помощи травмированным животным «Клякса». Сборы со второго показа пошли на нужды зооприюта «Пушистый ангел».Спектакль «Рассказы о потерянном друге» театр-студия «Е.Н.» показывала в этот раз учащимся гимназии №212. Так получилось, что это были последние его показы — постановка уходит из репертуара театра и даёт место другим спектаклям.Детский театр-студия «Е.Н.» расположен в Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти. Он функционирует на базе средней общеобразовательной школы №11 и за 13 лет существования успел воспитать немало талантливых деток. Выпускники театра-студии, конечно, совсем не обязательно становятся профессиональными актёрами, но вот людьми с хорошим вкусом, развитым артистизмом и продвинутыми знаниями о театре становятся точно.Буквально на днях коллектив детского театра-студии вернулся из поездки в Саратов, где проходил фестиваль «Наши сказки». Там ребята показывали спектакль «Собака, которая прожила триста лет» и получили за него диплом фестиваля. Исполнительница главной роли тоже получила отдельный, актёрский диплом.