Сильных осадков в Екатеринбурге в ближайшие три дня можно не ждать

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В ближайшие дни в Екатеринбурге не ожидается существенных осадков, передает Уральский Уральский Гидрометцентр. Так, пятого ноября вообще никаких не прогнозируют, а последующие три дня могут пройти без сильных снегопадов.Температура воздуха тоже будет довольно щадящей – в Екатеринбурге днём обещают не ниже минус четырех (до восьмого ноября), а ночью – не ниже минус семи.В области же будет местами прохладнее. Так, метеорологи обещают до минус 18 на севере.