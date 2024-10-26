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69% объектов культурного наследия Свердловской области подверглись общественному мониторингу
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Волонтёры свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обследовали 1051 из 1523 объектов культурного наследия Свердловской области. Это 69% от всего реестра ОКН региона, сообщили Вечерним ведомостям в региональном отделении ВООПИиК.
В ВООПИиК рассчитывали завершить мониторинг до наступления зимы, однако он будет продолжен, пока есть желающие. Как принять участие в мониторинге, подробнее написано здесь.
Напомним, возобновившее в этом году работу свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обозначило проведение мониторинга состояния всех объектов культурного наследия (ОКН) в Свердловской области одной из своих первых задач. Он начался в июле 2024 года.
В ВООПИиК рассчитывали завершить мониторинг до наступления зимы, однако он будет продолжен, пока есть желающие. Как принять участие в мониторинге, подробнее написано здесь.
Напомним, возобновившее в этом году работу свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обозначило проведение мониторинга состояния всех объектов культурного наследия (ОКН) в Свердловской области одной из своих первых задач. Он начался в июле 2024 года.
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