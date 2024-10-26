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Метеорологи составили рейтинг городов Свердловской области по высоте снежного покрова
Фото: Вечерние ведомости
В популярном телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» появились данные метеостанций Свердловской области по выпавшему снегу. А также рейтинг городов по высоте снежного покрова.
Отмечается, что данные представлены на утро 4 ноября.
- 24 см: Ивдель;
- 19 см: Североуральск;
- 9 см: Кытлым, Серов;
- 7 см: Шамары;
- 6 см: Красноуфимск;
- 5 см: Бисерть;
- 4 см: Висим, Кушва;
- 2 см: Верхотурье, Нижний Тагил, Ревда;
- 1 см: Екатеринбург
Отмечается, что данные представлены на утро 4 ноября.
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