Метеорологи составили рейтинг городов Свердловской области по высоте снежного покрова

24 см: Ивдель;



19 см: Североуральск;



9 см: Кытлым, Серов;



7 см: Шамары;



6 см: Красноуфимск;



5 см: Бисерть;



4 см: Висим, Кушва;



2 см: Верхотурье, Нижний Тагил, Ревда;



1 см: Екатеринбург



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В популярном телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» появились данные метеостанций Свердловской области по выпавшему снегу. А также рейтинг городов по высоте снежного покрова.Отмечается, что данные представлены на утро 4 ноября.