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Метеорологи составили рейтинг городов Свердловской области по высоте снежного покрова

13.30 Понедельник, 4 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
В популярном телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» появились данные метеостанций Свердловской области по выпавшему снегу. А также рейтинг городов по высоте снежного покрова.

  • 24 см: Ивдель;
  • 19 см: Североуральск;
  • 9 см: Кытлым, Серов;
  • 7 см: Шамары;
  • 6 см: Красноуфимск;
  • 5 см: Бисерть;
  • 4 см: Висим, Кушва;
  • 2 см: Верхотурье, Нижний Тагил, Ревда;
  • 1 см: Екатеринбург

Отмечается, что данные представлены на утро 4 ноября.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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13:10 В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход
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15:14 Глава СК дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда на пешехода электросамоката
13:56 В Свердловской области за октябрь произошло 687 пожаров
13:31 В Екатеринбурге 20% компаний заводят офисных питомцев
13:13 В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
12:22 Свердловчанка вновь стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
11:45 В метро Екатеринбурга в ближайшие дни появятся QR-билеты
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