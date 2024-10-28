В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Официально шествие было посвящено празднику Казанской иконы Богоматери, отвечающемуся 4 ноября.Вместе с митрополитом Евгением во главе колонны прошёл ректор УрГЭУ Яков Силин.По данным Епархии, в шествии приняли участие 3,5 тысячи человек.