В метро Екатеринбурга в ближайшие дни появятся QR-билеты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 5 ноября в Екатеринбургском метрополитене появится новая система оплаты — пассажиры смогут воспользоваться QR-билетами, которые будут действовать на станции покупки в течение суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга».Приобрести такой билет можно будет в кассах на четырёх станциях: «Проспект Космонавтов» (со стороны Омеги), «Площадь 1905 года», «Чкаловская» и «Ботаническая».Кроме того, на станции «Чкаловская» уже доступна биометрическая оплата. Для прохода через такой турникет пассажирам достаточно просто посмотреть в камеру — ни карта, ни телефон при этом не нужны.