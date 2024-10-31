Свердловская область намерена развивать туристическое сотрудничество с Таджикистаном

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялась встреча заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина с председателем комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан Камолиддином Муминзодом. Обсуждая перспективы сотрудничества, стороны акцентировали внимание на росте интереса к туристическим направлениям между Средним Уралом и Таджикистаном, как сообщает информационный портал Свердловской области.По словам Дмитрия Ионина, за последние годы взаимодействие между регионами значительно усилилось, охватив торгово-экономическую и гуманитарную сферы, включая туризм. «Таджикистан может стать одним из популярных направлений для наших туристов, и наоборот. Нам есть что предложить друг другу», — отметил Ионин. В ходе встречи были выделены ключевые виды туризма, развивающиеся в Свердловской области, такие как промышленный, минералогический, оздоровительный, медицинский, познавательный, деловой и культурный.В числе новых совместных инициатив обсуждался обмен молодежными группами для отдыха в лагерях, в том числе спортивных, а также организация туристических марафонов в горных районах обеих республик. Логистика также стала важной темой обсуждения, учитывая статус Екатеринбурга как крупного транспортного хаба с регулярными рейсами в Душанбе и Худжанд через международный аэропорт Кольцово.Камолиддин Муминзод отметил, что за девять месяцев Таджикистан посетили 141 тысяча туристов из России, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.Как сообщает информационный портал региона, по итогам встречи было принято решение о разработке дорожной карты по развитию туризма. Стороны также обсудили взаимное рекламирование туристического потенциала на различных платформах.Напомним, что 29 апреля МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за отношения к гражданам республики в России. Нота была вручена «с констатацией серьёзной озабоченности массовыми случаями проявления подчёркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод».