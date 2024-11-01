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В Екатеринбурге похищен ящик для гуманитарной помощи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Контейнер для сбора гуманитарной помощи участникам боевых действий, установленный в подъезде жилого дома Екатеринбурга, был похищен в день размещения. Об этом сообщает 66.RU.
Как сообщают местные жители изданию, ящик на момент кражи был практически пуст. Горожане предполагают, что злоумышленник мог не заметить объяснительную записку о назначении сбора. Обычно на этом месте жильцы оставляют ненужные вещи, также там находится шкаф для обмена книгами.
Несмотря на возможное недоразумение, управляющая компания дома обратилась в правоохранительные органы для поиска похитителя. Сотрудники полиции начали расследование инцидента.
Как сообщают местные жители изданию, ящик на момент кражи был практически пуст. Горожане предполагают, что злоумышленник мог не заметить объяснительную записку о назначении сбора. Обычно на этом месте жильцы оставляют ненужные вещи, также там находится шкаф для обмена книгами.
Несмотря на возможное недоразумение, управляющая компания дома обратилась в правоохранительные органы для поиска похитителя. Сотрудники полиции начали расследование инцидента.
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