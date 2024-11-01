Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области аграриев планируют освободить от налогов на овощеводство
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области предлагает обнулить единый сельскохозяйственный налог для производителей овощей и корнеплодов на период с 2025 по 2027 год. Проект закона направлен на поддержку фермеров, занимающихся выращиванием продукции подкласса «овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды», сообщает региональный информационный портал.
Министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков уточнил, что от уплаты налога будут освобождены производители, если доходы от продажи сельскохозяйственной продукции составляют не менее 50% от общего дохода.
По оценке Министерства экономики, благодаря этому законопроекту аграрии смогут эффективнее вкладываться в развитие хозяйства — например, приобретать сертифицированные семена и материалы, а также строить системы для орошения полей.
Министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков уточнил, что от уплаты налога будут освобождены производители, если доходы от продажи сельскохозяйственной продукции составляют не менее 50% от общего дохода.
По оценке Министерства экономики, благодаря этому законопроекту аграрии смогут эффективнее вкладываться в развитие хозяйства — например, приобретать сертифицированные семена и материалы, а также строить системы для орошения полей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
26 октября 2024
26 октября 2024