В Свердловской области аграриев планируют освободить от налогов на овощеводство

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Правительство Свердловской области предлагает обнулить единый сельскохозяйственный налог для производителей овощей и корнеплодов на период с 2025 по 2027 год. Проект закона направлен на поддержку фермеров, занимающихся выращиванием продукции подкласса «овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды», сообщает региональный информационный портал.Министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков уточнил, что от уплаты налога будут освобождены производители, если доходы от продажи сельскохозяйственной продукции составляют не менее 50% от общего дохода.По оценке Министерства экономики, благодаря этому законопроекту аграрии смогут эффективнее вкладываться в развитие хозяйства — например, приобретать сертифицированные семена и материалы, а также строить системы для орошения полей.