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В Свердловской области аграриев планируют освободить от налогов на овощеводство

13.08 Суббота, 2 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области предлагает обнулить единый сельскохозяйственный налог для производителей овощей и корнеплодов на период с 2025 по 2027 год. Проект закона направлен на поддержку фермеров, занимающихся выращиванием продукции подкласса «овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды», сообщает региональный информационный портал.

Министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков уточнил, что от уплаты налога будут освобождены производители, если доходы от продажи сельскохозяйственной продукции составляют не менее 50% от общего дохода.

По оценке Министерства экономики, благодаря этому законопроекту аграрии смогут эффективнее вкладываться в развитие хозяйства — например, приобретать сертифицированные семена и материалы, а также строить системы для орошения полей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:46 Свердловчан предупредили о снегопадах, гололеде и сильном ветре
16:30 В Екатеринбурге начали сносить дома на самом дорогом участке КРТ
16:18 В Нижнесергинском районе отремонтировали памятник участникам ВОВ только после вмешательства прокуратуры
15:44 В Артемовском задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве
14:51 Глава Екатеринбурга поручил расширить сеть площадок для выгула собак
14:22 Свердловские депутаты заявили о необходимости повышения тарифов ЖКХ
13:15 В Екатеринбурге задержали водителя с двумя сотнями неоплаченных штрафов
12:14 Число нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге сократилось за четыре года почти на 30%
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