В Екатеринбурге будут судить женщину за мошенничество с пособиями на сумму 1,6 миллиона рублей





— сообщает ведомство По версии следствия, обвиняемая представила в государственные учреждения документы с заведомо ложной информацией о рождении детей, чтобы получить различные социальные выплаты. Речь идёт о единовременном пособии при рождении ребёнка, ежемесячном пособии по уходу за ребёнком, выплатах на третьего и последующих детей, а также единовременном пособии для женщин, родивших третьего и последующих детей,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура Екатеринбурга направила в суд дело местной жительницы, обвиняемой в мошенническом получении социальных выплат на сумму более 1,6 миллиона рублей путём предоставления ложных сведений о рождении детей.Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном и особо крупном размере.По данным прокуратуры, фигурантка на самом деле не рожала и не усыновляла детей. Однако с сентября 2017 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 1,6 миллиона рублей в виде социальных выплат.Материалы уголовного дела переданы в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.