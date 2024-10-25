Возрастное ограничение 18+
Побитого екатеринбургского Домовёнка Кузю подлечили и теперь ищут ему новое пристанище
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Котёнок, который получил кличку Домовёнок Кузя, в зооприют «Клякса» попал в плачевном состоянии. Самостоятельно кушать он не мог — сильным ударом ему кто-то сломал нижнюю челюсть и выбил зубы.
«Клякса», куда попадают не просто бездомные животные, но животные больные и травмированные, видала и не такие случаи. Домовёнка подлечили, подкормили. А теперь пришла подыскивать ему новый дом. Желающие взять Кузю к себе, однако, должны понимать, что абы кому в приюте подлатанных и подлеченных животных не дают. И даже денежный взнос на любую сумму не станет гарантией того, что бывшая бродяжка станет вашим питомцем. Чтобы получить право приютить у себя подопечного «Клякса», нужно пройти строгое собеседование у основателей приюта.
К слову, на днях «Клякса» поделилась счастливой историей пристроенного котика, тёзки Кузи. Недомовёнку Кузьме в жизни очень не повезло встретиться с двуногим садистом, вооружённым ножом. После этой встречи кот остался без глаз. Случилось это в 2016 году. Сейчас Кузьма живёт в приёмной семье и, кажется, совсем забыл, что когда-то был зрячим. Забота приёмных «родителей» позволяет ему жить сытой, безопасной жизнью любимого домашнего питомца.
Предложить свою кандидатуру на «усыновление» Домовёнка Кузи или других животных «Кляксы», которые сейчас находятся «на выданьи», можно в ВК-группе «Клякса. 9 жизней».
«Клякса», куда попадают не просто бездомные животные, но животные больные и травмированные, видала и не такие случаи. Домовёнка подлечили, подкормили. А теперь пришла подыскивать ему новый дом. Желающие взять Кузю к себе, однако, должны понимать, что абы кому в приюте подлатанных и подлеченных животных не дают. И даже денежный взнос на любую сумму не станет гарантией того, что бывшая бродяжка станет вашим питомцем. Чтобы получить право приютить у себя подопечного «Клякса», нужно пройти строгое собеседование у основателей приюта.
К слову, на днях «Клякса» поделилась счастливой историей пристроенного котика, тёзки Кузи. Недомовёнку Кузьме в жизни очень не повезло встретиться с двуногим садистом, вооружённым ножом. После этой встречи кот остался без глаз. Случилось это в 2016 году. Сейчас Кузьма живёт в приёмной семье и, кажется, совсем забыл, что когда-то был зрячим. Забота приёмных «родителей» позволяет ему жить сытой, безопасной жизнью любимого домашнего питомца.
Предложить свою кандидатуру на «усыновление» Домовёнка Кузи или других животных «Кляксы», которые сейчас находятся «на выданьи», можно в ВК-группе «Клякса. 9 жизней».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За здоровье уфимской кошки борются в Екатеринбурге
25 октября 2024
25 октября 2024
Хомяка Лепёшку прооперировали в екатеринбургской ветклинике
29 октября 2024
29 октября 2024