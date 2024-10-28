Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге обсудили правовое регулирование кикшеринга
На круглом столе в Уральском государственном юридическом университете обсудили правовое регулирование средств индивидуальной мобильности.
Участие в обсуждении приняли депутаты Заксобрания, представители муниципалитетов, ГИБДД и научное сообщество. Все участники признали, что в законодательстве есть пробелы и их нужно ликвидировать, так как с ростом популярности кикшеринга растет и количество ДТП.
К примеру, в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в 4 раза, сегодня их почти 13 000, сообщают организаторы круглого стола. При этом, по данным МВД, Свердловская область в топе регионов по количеству аварий на самокатах. Так, за прошедшие 9 месяцев только официально зарегистрировано 145 ДТП с участием самокатчиков, одно — со смертельным исходом. Правоохранители признают, что реальной статистики не знает никто, так как многие не обращаются ни в ГИБДД, ни за медицинской помощью.
Об отсутствии единого подхода к правовому регулированию работы кикшеринга говорит депутат Законодательного Собрания региона Алексей Свалов. Ранее парламентарий организовывал совместные с общественниками и СМИ рейды по центру Екатеринбурга, а также создал чат-бот, где собирает обратную связь от жителей.
«Проблема использования средств индивидуальной мобильности остро стоит во всех городах нашей страны, где есть сервис кикшеринга. Мы до сих пор не имеем никакой законодательной базы и правового регулирования, которое могло бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты. К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности», — отметил депутат.
По мнению представителя МВД, наиболее действенная мера профилактики таких ДТП – верификация личности пользователя. «Сегодня большая часть “водителей” СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта», — рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.
Какие ещё меры обсудили участники:
авторизация пользователей в приложении аренды через сервис «Госуслуг» (в Москве подобное планируется в тестовом режиме);
доработать систему идентификации самокатов, установив на каждый из них крупные регистрационные номера;
повышение возраста пользователя;
в городах, где ввели ограничения для самокатов, усовершенствовать систему запретов;
условия расширенной страховки, которая сейчас представлена рядом кикшеринговых компаний, сделать базовыми для всех сервисов аренды;
развивать систему кикшеринговых сервисов только в тех частях города, где есть необходимая инфраструктура.
Участие в обсуждении приняли депутаты Заксобрания, представители муниципалитетов, ГИБДД и научное сообщество. Все участники признали, что в законодательстве есть пробелы и их нужно ликвидировать, так как с ростом популярности кикшеринга растет и количество ДТП.
К примеру, в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в 4 раза, сегодня их почти 13 000, сообщают организаторы круглого стола. При этом, по данным МВД, Свердловская область в топе регионов по количеству аварий на самокатах. Так, за прошедшие 9 месяцев только официально зарегистрировано 145 ДТП с участием самокатчиков, одно — со смертельным исходом. Правоохранители признают, что реальной статистики не знает никто, так как многие не обращаются ни в ГИБДД, ни за медицинской помощью.
Об отсутствии единого подхода к правовому регулированию работы кикшеринга говорит депутат Законодательного Собрания региона Алексей Свалов. Ранее парламентарий организовывал совместные с общественниками и СМИ рейды по центру Екатеринбурга, а также создал чат-бот, где собирает обратную связь от жителей.
«Проблема использования средств индивидуальной мобильности остро стоит во всех городах нашей страны, где есть сервис кикшеринга. Мы до сих пор не имеем никакой законодательной базы и правового регулирования, которое могло бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты. К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности», — отметил депутат.
По мнению представителя МВД, наиболее действенная мера профилактики таких ДТП – верификация личности пользователя. «Сегодня большая часть “водителей” СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта», — рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.
Какие ещё меры обсудили участники:
авторизация пользователей в приложении аренды через сервис «Госуслуг» (в Москве подобное планируется в тестовом режиме);
доработать систему идентификации самокатов, установив на каждый из них крупные регистрационные номера;
повышение возраста пользователя;
в городах, где ввели ограничения для самокатов, усовершенствовать систему запретов;
условия расширенной страховки, которая сейчас представлена рядом кикшеринговых компаний, сделать базовыми для всех сервисов аренды;
развивать систему кикшеринговых сервисов только в тех частях города, где есть необходимая инфраструктура.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%
27 октября 2024
27 октября 2024
В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
31 октября 2024
31 октября 2024