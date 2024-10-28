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В Екатеринбурге обсудили правовое регулирование кикшеринга

18.59 Пятница, 1 ноября 2024
На круглом столе в Уральском государственном юридическом университете обсудили правовое регулирование средств индивидуальной мобильности.

Участие в обсуждении приняли депутаты Заксобрания, представители муниципалитетов, ГИБДД и научное сообщество. Все участники признали, что в законодательстве есть пробелы и их нужно ликвидировать, так как с ростом популярности кикшеринга растет и количество ДТП.

К примеру, в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в 4 раза, сегодня их почти 13 000, сообщают организаторы круглого стола. При этом, по данным МВД, Свердловская область в топе регионов по количеству аварий на самокатах. Так, за прошедшие 9 месяцев только официально зарегистрировано 145 ДТП с участием самокатчиков, одно — со смертельным исходом. Правоохранители признают, что реальной статистики не знает никто, так как многие не обращаются ни в ГИБДД, ни за медицинской помощью.

Об отсутствии единого подхода к правовому регулированию работы кикшеринга говорит депутат Законодательного Собрания региона Алексей Свалов. Ранее парламентарий организовывал совместные с общественниками и СМИ рейды по центру Екатеринбурга, а также создал чат-бот, где собирает обратную связь от жителей.

«Проблема использования средств индивидуальной мобильности остро стоит во всех городах нашей страны, где есть сервис кикшеринга. Мы до сих пор не имеем никакой законодательной базы и правового регулирования, которое могло бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты. К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности», — отметил депутат.

По мнению представителя МВД, наиболее действенная мера профилактики таких ДТП – верификация личности пользователя. «Сегодня большая часть “водителей” СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта», — рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.

Какие ещё меры обсудили участники:

авторизация пользователей в приложении аренды через сервис «Госуслуг» (в Москве подобное планируется в тестовом режиме);

доработать систему идентификации самокатов, установив на каждый из них крупные регистрационные номера;

повышение возраста пользователя;

в городах, где ввели ограничения для самокатов, усовершенствовать систему запретов;

условия расширенной страховки, которая сейчас представлена рядом кикшеринговых компаний, сделать базовыми для всех сервисов аренды;

развивать систему кикшеринговых сервисов только в тех частях города, где есть необходимая инфраструктура.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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18:59 В Екатеринбурге обсудили правовое регулирование кикшеринга
18:54 На загородной дороге в Артёмовском районе погиб велосипедист
18:33 «Сказку про световозвращатели» рассказали студенты РГППУ
17:54 Ученые выяснили, что за сезон на Урале можно вырастить два урожая технической конопли
16:46 Свердловчан предупредили о снегопадах, гололеде и сильном ветре
16:30 В Екатеринбурге начали сносить дома на самом дорогом участке КРТ
16:18 В Нижнесергинском районе отремонтировали памятник участникам ВОВ только после вмешательства прокуратуры
15:44 В Артемовском задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве
14:51 Глава Екатеринбурга поручил расширить сеть площадок для выгула собак
14:22 Свердловские депутаты заявили о необходимости повышения тарифов ЖКХ
13:15 В Екатеринбурге задержали водителя с двумя сотнями неоплаченных штрафов
12:14 Число нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге сократилось за четыре года почти на 30%
12:02 Жители Сысерти добились ремонта подъезда через прокуратуру и суд
11:08 Власти Свердловской области намерены вернуть транспортный налог
10:09 В Екатеринбурге на Вторчермете горит частный дом
09:48 В ГИБДД Екатеринбурга напомнили о манере вождения в снегопад
23:10 Депутат парламента Гамбурга из AfD рассказала в Екатеринбурге об антироссийских санкциях
22:18 Власти Екатеринбурга могут изменить трассировку новой улицы на западе города ради сохранения Малой Здохни
22:09 Группу неонацистов задержали в Екатеринбурге
21:04 Пять машин столкнулось на Кольцовском тракте
19:34 На прошлой неделе свердловчане традиционно не пристёгивались ремнями безопасности
19:18 В ревдинском пожаре погиб человек
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