В Екатеринбурге обсудили правовое регулирование кикшеринга

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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На круглом столе в Уральском государственном юридическом университете обсудили правовое регулирование средств индивидуальной мобильности.Участие в обсуждении приняли депутаты Заксобрания, представители муниципалитетов, ГИБДД и научное сообщество. Все участники признали, что в законодательстве есть пробелы и их нужно ликвидировать, так как с ростом популярности кикшеринга растет и количество ДТП.К примеру, в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в 4 раза, сегодня их почти 13 000, сообщают организаторы круглого стола. При этом, по данным МВД, Свердловская область в топе регионов по количеству аварий на самокатах. Так, за прошедшие 9 месяцев только официально зарегистрировано 145 ДТП с участием самокатчиков, одно — со смертельным исходом. Правоохранители признают, что реальной статистики не знает никто, так как многие не обращаются ни в ГИБДД, ни за медицинской помощью.Об отсутствии единого подхода к правовому регулированию работы кикшеринга говорит депутат Законодательного Собрания региона Алексей Свалов. Ранее парламентарий организовывал совместные с общественниками и СМИ рейды по центру Екатеринбурга, а также создал чат-бот, где собирает обратную связь от жителей.«Проблема использования средств индивидуальной мобильности остро стоит во всех городах нашей страны, где есть сервис кикшеринга. Мы до сих пор не имеем никакой законодательной базы и правового регулирования, которое могло бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты. К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности», — отметил депутат.По мнению представителя МВД, наиболее действенная мера профилактики таких ДТП – верификация личности пользователя. «Сегодня большая часть “водителей” СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта», — рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.авторизация пользователей в приложении аренды через сервис «Госуслуг» (в Москве подобное планируется в тестовом режиме);доработать систему идентификации самокатов, установив на каждый из них крупные регистрационные номера;повышение возраста пользователя;в городах, где ввели ограничения для самокатов, усовершенствовать систему запретов;условия расширенной страховки, которая сейчас представлена рядом кикшеринговых компаний, сделать базовыми для всех сервисов аренды;развивать систему кикшеринговых сервисов только в тех частях города, где есть необходимая инфраструктура.