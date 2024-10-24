Ученые выяснили, что за сезон на Урале можно вырастить два урожая технической конопли

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Уральские ученые выяснили, что за вегетационный сезон в регионе можно вырастить два урожая технической конопли.Речь именно о технической конопле, которая не содержит наркотических веществ и официально разрешена к выращиванию в РФ, уточнили в пресс-службе УрФУ.Свойства этого растения используют для поглощения и эффективного «запечатывания» углекислого газа (так называемая секвестрация углерода — это его долгосрочное хранение в природных поглотителях, растениях, почве и т.д., это один из методов сокращения количества углекислого газа в атмосфере для улучшения экологии).Об эксперименте учёных рассказали в пресс-службе УрФУ. «Под руководством проректора по научной работе УрГАУ Михаила Карпухина на поле учебного хозяйства университета высадили растения. Эксперимент продолжался 75 дней — с 20 июля по 2 октября. За это время растения выросли до 2 м 60 см, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов. — Установленное на поле оборудование УрФУ зафиксировало предварительно секвестрацию примерно в 2,3 тонны чистого углерода из атмосферы на гектар технической конопли».Исследователи отметили, что примерно на 50-й день поглощение углерода закончилось. Этот срок они называют оптимальным для выращивания технической конопли.«Как полагают ученые, лучшим решением для поглощения углекислого газа из атмосферы и “консервации” углерода в растениях может стать выращивание двух урожаев технической конопли за сезон. В таком случае растения уже созреют для использования в промышленных целях и не успеют вернуть накопленный углерод в атмосферу», — рассказали в УрФУ.За сезон с помощью технической конопли можно секвестировать до 5 тонн углерода на гектар, предполагают учёные. «Это очень хорошие показатели, так как, к примеру, леса в наших широтах за год забирают из атмосферы порядка 1–1,5 тонн углерода на гектар, а иногда являются и эмитентами», — поясняет Константин Грибанов.По его мнению, техническая конопля — оптимальное для выращивания на Урале растение. «Но даже ее нужно очень много, чтобы свети к нулю выбросы углерода. Так, чтобы нивелировать выхлопные газы 5 000 автомобилей условно проезжающих 100 км в день, необходимо поглощать 42 тонны углерода ежедневно. Для этого понадобится 3 000 га конопли с двумя урожаями за сезон», — заключает Константин Грибанов.