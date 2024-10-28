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Свердловчан предупредили о снегопадах, гололеде и сильном ветре
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей региона о сильных осадках, ветре и гололеде.
Как сообщили в МЧС, 2-3 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, сильный снег и гололед.
Также жители региона получают смс-оповещения с предупреждением о непогоде — сильных осадках в виде снега, мокрого снега и дождя.
В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения на улицах, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Как сообщили в МЧС, 2-3 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, сильный снег и гололед.
Также жители региона получают смс-оповещения с предупреждением о непогоде — сильных осадках в виде снега, мокрого снега и дождя.
В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения на улицах, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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