Свердловчан предупредили о снегопадах, гололеде и сильном ветре

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Синоптики предупреждают жителей региона о сильных осадках, ветре и гололеде.Как сообщили в МЧС, 2-3 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, сильный снег и гололед.Также жители региона получают смс-оповещения с предупреждением о непогоде — сильных осадках в виде снега, мокрого снега и дождя.В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения на улицах, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.